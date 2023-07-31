В первом полугодии дефицит консолидированного бюджета составил 137,7 млн евро

За первые шесть месяцев текущего года доходы консолидированного совокупного бюджета Латвии составили 7,7 млрд евро, расходы — 7,8 млрд евро, в результате чего дефицит составил 137,7 млн евро, сообщили в Министерстве финансов.

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Общий объем расходов консолидированного совокупного бюджета в первом полугодии был на 809,8 млн евро (11,5%) больше, чем за тот же период прошлого года, а доходы выросли на 899,1 млн евро (13,3%).

Согласно данным Госказны, дефицит консолидированного совокупного бюджета в первом полугодии года составил 137,7 млн евро, что на 89,3 млн евро меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

Как поясняет Минфин, увеличение бюджетных доходов произошло в основном за счет налоговых поступлений, которые в первом полугодии составили 6,1 млрд евро, включая остаток на едином налоговом счете, и были на 650,9 млн евро (12%) больше, чем в первом полугодии прошлого года.