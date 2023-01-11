В первую неделю января количество случаев Covid-19 уменьшилось на 70%

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в первую неделю января по сравнению с концом декабря число новых выявленных случаев Covid-19 в Латвии уменьшилось на 70,4%.

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Всего на прошлой неделе в Латвии было зарегистрировано 393 новых случая Covid-19 и проведено 2932 теста, что на 58,4% меньше, чем в конце года. Доля положительных тестов составляет 13,4%, что на 5,4 п.п. меньше, чем на конец декабря.

Также на 28,3% уменьшилось количество стационарных больных с подтвержденной инфекцией Covid-19.

В первую неделю января было зарегистрировано 14 смертей пациентов с Covid-19, тогда как в последнюю неделю декабря их было 19.

За предыдущую неделю число случаев Covid-19 уменьшилось почти во всех регионах Латвии, небольшой рост был зафиксирован только в Латгале. Снижение заболеваемости наблюдалось во всех возрастных группах.

Уже сообщалось, что в связи с изменением алгоритма тестирования на Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний теперь дает информацию об эпидемиологической ситуации раз в неделю.