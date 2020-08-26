В первый день предварительного голосования проголосовали больше 20 тысяч человек

На выборах в Рижскую думу проголосовали уже 20 245 человек. Это 4,7% избирателей, сообщает LETA со ссылкой на Центральную избирательную комиссию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Для сравнения, на выборах в самоуправление в 2017 году эту возможность в первый день использовали 20 084 человека, то есть 4,71% избирателей.

Активность избирателей председатель Рижской избирательной комиссии Юрий Кокин оценивает как высокую, с учетом того, что в каждом участке проголосовало не меньше 100 человек. Больше всего людей пришло в первые часы работы участков.

Самыми активными оказались жители Тейки. На участок №84 в Тейкской средней школе явилось 8,39% избирателей, приписанных к этому участку, то есть 229 человек.

26 августа началось предварительное голосование на выборах в Рижскую думу. Свои двери открыли 156 избирательных участков.

В четверг, 27 августа, участки будут открыты с 9:00 до 16:00, в пятницу, 28 августа, с 12:00 до 20:00, а в день выборов 29 августа участки будут открыты с 7:00 до 22:00.

Голосовать можно на любом участке, но если избиратель решит отдать голос не на своем участке, то ему надо считаться с тем, что это займет больше времени. С собой надо иметь паспорт или айди карту. Чтобы голосование проходило быстрее, сотрудники ЦИК советуют взять с собой приглашение на выборы. На участке надо использовать маску, ее надо будет ненадолго снять для идентификации личности. Маски будут доступны и на самом участке.