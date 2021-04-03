В первый день работы центров массовой вакцинации вакцину получили 2680 человек

В первый день работы центров массовой вакцинации вакцину от Covid-19 получили 2680 человек. Об этом сообщила представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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Она подчеркнула, что сегодня в большей мере центры массовой вакцинации работали в тестовом режиме, чтобы проверить масштаб процесса вакцинации и определить области, требующие улучшения.

В целом за сегодняшний день во всех 12 пунктах массовой вакцинации вакцинировано в общей сложности 2680 человек. Центры показали свой потенциал, подтвердив свою готовность вакцинировать еще больше жителей.

Стразда подчеркнула, что все центры вакцинации признали, что работа в тестовом режиме была крайне необходима, поскольку это был первый подобный опыт вакцинации.