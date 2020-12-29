В первый день вакцину от Covid-19 получили более 500 медиков

В первый день вакцину от Covid-19 получили более 500 медработников — врачей и медсестер, рассказала в интервью Латвийскому радио государственный секретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко.

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В данный момент больше всего людей привито в Клинической университетской больнице им. Страдиня, а Рижская Восточная клиническая университетская больница, пересмотрев свои возможности, откроет дополнительные пункты вакцинации.

По словам госсекретаря, в настоящее время нет информации об аллергических реакциях у вакцинированных, но она подчеркнула, что у каждого препарата потенциально имеются побочные эффекты.

Вакцинация против Covid-19 начата в Рижской Восточной клинической университетской больнице, Клинической университетской больнице им. Страдиня, Детской клинической университетской больнице, Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице, Елгавской городской больнице, Екабпилсской региональной больнице, Резекненской больнице, Даугавпилсской региональной больнице и Видземской больнице.