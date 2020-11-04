В Плявниеках, Иманте и Золитуде оборудуют более 500 бесплатных мест для парковки
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Рижская дума сообщает о начале работ по обустройству 519 бесплатных мест на автостоянках в рижских районах Золитуде, Иманта и Плявниеки. Планируется, что данные парковки станут доступны для жителей через четыре месяца.

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В Золитуде работы ведутся на ул. Ростокас, где появится более 90 благоустроенных мест для стоянки, включая три места для людей с особыми потребностями.

В Плявниеках новые стоянки появятся на участке ул. Келдыша от ул. Илукстес до ул. Улброкас. Там запланировано обустройство 260 новых мест, включая 15 мест для людей с особыми потребностями.

На проспекте Курземес, на отрезке ул. Слокас и на участке от ул. Бебру до Юрмалас гатве появится 169 мест для стоянки автомобилей.

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