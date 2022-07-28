В почетном карауле у памятника Свободы могут появиться женщины

С сегодняшнего дня призывают подавать заявки на участие в почетном карауле также женщин, сообщили Национальные вооруженные силы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Почетный караул — подразделение НВС, которое обеспечивает охрану памятника Свободы и Президентского дворца, а также принимает участие в мероприятиях государственного значения, встрече высокопоставленных гостей, а также представляет Латвию на международных военных мероприятиях.

В мирное время задача почетного караула - репрезентация НВС, демонстрируя военное присутствие и готовность к защите, а также взращивание в обществе чувства патриотизма.

Предполагается, что присутствие женщин в карауле повысить понимание общества о том, насколько важно участие каждого гражданина и ответственность в укреплении общей обороны.

Сейчас женщины составляют 16,7% персонала НВС, занимая разные должности, в том числе руководящие. В странах НАТО участие женщин в почетном карауле - давняя традиция. Например, в Дании женщины начали служить в карауле уже в 1999 году, а в Германии - с 2009 года.