В поле зрения Инспекции здравоохранения пока не было злоумышленных нарушений ограничений

Инспекция здравоохранения до сих пор во время проверок не констатировала злоумышленное нарушение ограничивающих мероприятий, сообщает агентство LETA. Инспекция следит за соблюдением ограничений в медицинских и социальных учреждениях.

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Инспекция завела одно дело об административном нарушении на основании протокола, полученного от Государственной полиции. Представитель инспекции Сайва Лусте указала, что штрафы будут одним из методов, как добиться соблюдения эпидемиологической безопасности.

В первую очередь инспекция консультирует учреждения о том, как реализовать требования эпидемиологической безопасности, а также проводит превентивный надзор. Помимо прочего, специалисты инспекции связываются с пациентами Covid-19 и контактными лицами, чтобы убедиться в соблюдении ограничений.

Инспекция призывает жителей сообщать, если медицинский работник или человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 не соблюдают эпидемиологическую безопасность. Об этом можно сообщить по номеру 22 008 636, который работает с 8 утра до 9 вечера или написать на электронную почту bridinajums@vi.gov.lv.

Как уже сообщалось, в Латвии до 12 мая ограничены собрания и доступ к плановой медицинской помощи.