В поле зрения Инспекции здравоохранения пока не было злоумышленных нарушений ограничений
Foto: LETA

Инспекция здравоохранения до сих пор во время проверок не констатировала злоумышленное нарушение ограничивающих мероприятий, сообщает агентство LETA. Инспекция следит за соблюдением ограничений в медицинских и социальных учреждениях.

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Инспекция завела одно дело об административном нарушении на основании протокола, полученного от Государственной полиции. Представитель инспекции Сайва Лусте указала, что штрафы будут одним из методов, как добиться соблюдения эпидемиологической безопасности.

В первую очередь инспекция консультирует учреждения о том, как реализовать требования эпидемиологической безопасности, а также проводит превентивный надзор. Помимо прочего, специалисты инспекции связываются с пациентами Covid-19 и контактными лицами, чтобы убедиться в соблюдении ограничений.

Инспекция призывает жителей сообщать, если медицинский работник или человек с подтвержденным диагнозом Covid-19 не соблюдают эпидемиологическую безопасность. Об этом можно сообщить по номеру 22 008 636, который работает с 8 утра до 9 вечера или написать на электронную почту bridinajums@vi.gov.lv.

Как уже сообщалось, в Латвии до 12 мая ограничены собрания и доступ к плановой медицинской помощи.

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