В поле зрения KNAB попали первые случаи возможных нарушений предвыборной агитации
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С начала периода предвыборной агитации в поле зрения Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) попало несколько случаев возможных нарушений предвыборной агитации.

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Отметив, что обстоятельства в настоящее время выясняются, KNAB не предоставило дополнительных комментариев.

С начала периода предвыборной агитации в KNAB чаще всего поступали сигналы о возможных нарушениях, связанных с порядком агитации за инициирование закона.

При этом KNAB подчеркнул, что следит и обращает внимание на предвыборную агитационную деятельность всех политических сил и кандидатов в депутаты.

KNAB также подтвердил, что обратил внимание на случай, когда министр охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс (Attīstībai/Par!) недавно посетил с рабочим визитом Государственный и самоуправленческий единый центр обслуживания клиентов в Рундальской волости Бауского края. .

С субботы Плешс — официально кандидат в депутаты 14-го Сейма от Attīstībīai/Par!, лидер списка в Земгале. Бауский район находится именно в Земгале.

Уже сообщалось, что 4 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 14-й Сейм, который продлится до дня выборов — 1 октября.

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