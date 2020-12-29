В полиции, пограничной охране и ГПСС Covid-19 заражены 176 работников

В органах внутренних дел — Госполиции, Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) и Государственной пограничной охране — в настоящее время 176 сотрудников заражены Covid-19, сообщили в учреждениях.

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В Госполиции заражены 95 сотрудников, 93 имеют статус контактного лица. Заражены 47 сотрудников ГПСС, 105 человек имеют статус контактного лица. В Государственной пограничной охране выявлено 34 случая Covid-19, 36 сотрудников находятся на карантине, восемь — в самоизоляции.

В учреждениях МВД заверили, что несмотря на количество случаев "Covid-19", все службы работают в обычном режиме.