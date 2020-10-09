В помещениях смогут собираться не более 500 человек, на улице — 1000
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Учитывая резкий рост заболеваемости Covid-19, правительство решило ужесточить ограничения на собрания, передает LETA. В помещениях одновременно смогут находиться не более 500 человек, а вне помещений — 1000. Ограничения вступят в силу 10 октября.

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Показатель заболеваемости в Латвии сейчас составляет 33 случая на 100 000 человек, что в два раза выше, чем на прошлой неделе. На этой неделе доля положительных тестов составляет 2,9%.

Эпидемиологические расследования показывают, что заражение происходит в рабочих коллективах, коллективах по интересам, спортивных командах и в семьях. В крупнейших очагах заболевания расследования показали, что люди не соблюдают меры предосторожности — идут на работу с признаками заболевания дыхательных путей и активно посещают общественные места.

Эпидемиологи считают, что для ограничения распространения заболевания, необходимо ужесточить ограничения на собрания. В помещениях теперь могут находиться не более 500 человек, вне помещений — 1000.

Кроме того, правительство ограничило мероприятия с высоким риском заражения, где происходит неконтролируемое передвижение людей. Например, танцы в условиях, где нельзя обеспечить дистанцию. Мероприятия могут проходить только, если они подразумевают нахождение людей на фиксированных, персонализированных местах. Это касается как мероприятий в местах культуры вроде театров и концертных залов, так и собраний в барах, клубах, ресторанах и других местах развлечений. Ограничения будут в силе до 6 ноября.

Чтобы снизить риски распространения коронавируса во время спортивных занятий, правительство установило, что во время тренировок не могут присутствовать люди, которые непосредственно не заняты в тренировке и ее организации. Любые спортивные мероприятия с участием людей младше 18 лет должны проходить без зрителей. За соблюдение правил будет нести ответственность организаторы тренировок и мероприятий.

Как уже сообщалось, в четверг анализы выявили 137 новых случаев Covid-19. Очаги заболевания расположены по всей Латвии.

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