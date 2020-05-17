В понедельник аэропорт "Рига" вводит новую систему безопасности и возобновляет полеты

18 мая с введения новой программы эпидемиологической безопасности аэропорта "Рига" возобновляет международные рейсы национальной авиакомпании airBaltic. Первые четыре направления — Вильнюс, Таллин, Осло, Франкфурт. Об этом портал Delfi проинформировала представитель аэропорта Лаура Карните.

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Программа #NeļaujVīrusamCeļot предусматривает мероприятия на разных уровнях, чтобы от Covid-19 защищены были, как пассажиры, так и работники аэропорта и авиакомпаний. При разработке новой программы авиакомпания консультировалась с латвийскими службами здравоохранения и использовала рекомендации международных организаций безопасности перелетов. "Будем путешествовать сами, а вирусу путешествовать не позволим", — призывает всех председатель правления аэропорта Лайла Одиня.

Поскольку не все процедуры возможно пройти с соблюдением социальной дистанции, распоряжение Министерства сообщения обязывает всех пассажиров, кроме детей до семи лет, на территории аэропорта носить защитную маску и входить в здание только в ней, показав посадочный талон или подтверждение резервации. Купить маску можно также на входе в аэропорт и возле терминалов.

Чтобы снизить число людей в здании, провожающие и ожидающие войти в аэропорт смогут лишь в том случае, если пассажиру требуется их особая помощь для передвижения. Путешественники должны будут особенно тщательно соблюдать гигиену рук. На всех терминалах будут размещены 25 автоматов для дезинфекции, в том числе 20 — бесконтактных. Физическое дистанцирование рекомендуется, где только возможно. Об этом будет напоминать разметка на полу и сидениях.

Места работы персонала будут оснащены специальными защитными стеклами, все работники получат защитные маски, щиты для лица и одноразовые перчатки. На пассажирских терминалах будут проводиться дополнительные мероприятия по чистке и дезинфекции. В зоне посадки сделают все, чтобы избежать скопления людей в одном месте и минимально использовать автобусы. Если все же автобус будет необходим, то сесть в одно транспортное средство смогут не больше 25 человек.

Аэропорт призывает всех пассажиров ознакомиться с новыми правилами на сайте, а также прочитать правила конкретных авиакомпаний и конкретных стран, куда летит пассажир. Например, на борт самолетов airBaltic не будут пускать пассажиров, чья температура тела выше 37,8 градусов. Измерять температуру будет до проверки безопасности. Еще два устройства для измерения температуры установят в залах вылета.

Прибывающим пассажирам аэропорта напоминает: всем, кто въезжает в Латвию не из Литвы или Эстонии, придется отправляться на 14-дневную самоизоляцию. А в общественном транспорте все пассажиры должны будут сразу надеть маски.