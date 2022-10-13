В понедельник Кариньш представит президенту отчет о переговорах по формированию правительства

В понедельник, 17 октября, премьер-министр Кришьянис Кариньш снова встретится с президентом Эгилом Левитсом, чтобы проинформировать его об итогах переговоров о формировании правительства. Об этом премьер-министр сообщил журналистам в четверг после встречи "Нового единства" и Национального объединения.

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"Новое Единство" проанализирует и обобщит все результаты переговоров о создании коалиции, а в понедельник Кариньш встретится с президентом, чтобы рассказать, как продвигаются дела.

После встречи с президентом Кариньш намерен рассказать, как партии будут действовать дальше.

Кариньш по-прежнему считает, что можно сформировать сильное и стабильное правительство, что и является целью "Нового Единства". Правительство должно обеспечить безопасность страны, провести Латвию через эту зиму, "которая будет полна вызовов для всей Европы", а также согласовать программу, которая обеспечит экономическое развитие в будущем, сказал он.

На этой неделе партии не говорили о принятии "Прогрессивных" в коалицию. По словам премьера, самое главное — это реальные действия правительства.

"В настоящее время мы полностью сосредоточены на возможной совместной программе, углубляясь в темы, которые потенциально могут быть включены в коалиционное соглашение", — заявил Кариньш.

На этой неделе партийные переговоры еще не дошли до той стадии, чтобы думать о составе коалиции и занимаемых должностях, добавил премьер.