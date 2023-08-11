В понедельник начнет работать первый радар средней скорости

С понедельника, 14 августа, на Рижской окружной дороге (А5) на участке от Стуниши до Яунмарупе начнет работать первый радар средней скорости движения, сообщили в Latvijas valsts ceļi.

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Радары средней скорости вводятся в Латвии для повышения безопасности дорожного движения. Как свидетельствует статистика ДТП, самым распространенным видом серьезных аварий являются столкновения автомобилей, а причинами столкновений — неверные решения водителей за рулем, необдуманные маневры, последствия которых усиливаются высокой скоростью. Как показывает опыт других стран, на участках с контролем средней скорости количество ДТП уменьшается.

Система контроля средней скорости измеряет скорость на основе времени, затраченного на проезд определенного участка дороги. В начале и в конце участка устанавливается оборудование, которое фиксирует время въезда и выезда автомобиля на данный участок и рассчитывает среднюю скорость, с которой этот участок пройден. Если средняя скорость транспортного средства, зафиксированная системой, выше максимально допустимой, его владелец будет оштрафован.

Система контроля средней скорости дополнительно контролирует техосмотр транспортных средств, оплату дорожных сборов и наличие страховки OCTA.

Следующие участки, где будет проведена верификация и начнут работать радары средней скорости, будут на Видземском шоссе (A2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км), на Валмиерском шоссе (А3) от моста через Личупе до Сталбе (36,3-38,7 км), на Таллиннском шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км). О начале работы этих радаров Latvijas valsts ceļi сообщит дополнительно.

Всего в этом году контроль средней скорости вводится на 16 участках:

• Таллиннское шоссе (А1) от Сигули до Лиласте (14,1-20,1 км);

• Валмиерское шоссе (A2) от моста через Вейупите в Сигулде до Аугшлигатне (54,5–62,3 км);

• Валмиерское шоссе (A3) от моста через Личупе до Сталбе (36,3–38,7 км);

• Рижская объездная дорога (Саласпилс–Бабите) (A5) от Стуниши до Яунмарупе (23,1–28,6 км);

• Даугавпилсское шоссе (A6):

- от Кокнесе до Стукмани (102,4-116,0 км);

- от моста через Айвиексте в Плявиняс до дома Banderi (133,5-139,2 км);

- от Крустпилса до Стурниеки (150,2-159,7 км);

• Баускское шоссе (A7) от Тидери до Иецавы (25,3–40,1 км);

• Елгавское шоссе (A8) от Сподрас до пересечения с аллеей Парка в Элее (50,0-69,2 км);

• Лиепайское шоссе (A9):

- от поворота на Калнциемс до пересечения с шоссе Елгава–Тушки–Тукумс (P98) (26,1–38,0 км);

- от пересечения с трассой Тебра-Казданга-Цилди (V1200) до Силкални (км 157,3–169,7);

• Вентспилсское шоссе (A10):

- от Варкали до Грики (24,1-30,8 км);

- от поворота на Тирельскую тропу до поворота на Смарде (44,9-52,4 км);

- от озера Гулбью до поворота на Усму (135,0-140,8 км);

• главная государственная дорога граница с Россией — Резекне — Даугавпилс — граница Литвы от Ковалишки до Рушеницы (A13) (км 81,8–88,5);

• региональная дорога Цесис–Вецпиебалга–Мадона от Яунклекери до Крустакрогса (P30) (км 22,1–29,0).

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Систему контроля средней скорости по результатам закупки устанавливает​​компания Fima Group за 1,261 млн евро. В том числе 900 000 евро предназначены на установку радаров средней скорости на 16 участках, а около 360 000 евро — на их обслуживание в 2023-2025 гг. После окончания договора система будет обслуживаться из средств государственного бюджета.

Система контроля средней скорости вводится в Латвии с опозданием примерно на пять месяцев, за что компания Fima Group заплатит штраф.