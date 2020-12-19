В понедельник начнется астрономическая зима

21 декабря — самый короткий день в году, солнцестояние и начало астрономической зимы.

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По данным timeanddate.com, зимнее солнцестояние произойдет в понедельник в 12.02. В Риге солнце встанет в 9 часов и зайдет в 15.44, поэтому продолжительность дня составит всего шесть часов и неполных 44 минут.

Для сравнения, в самый длинный день в году, 21 июня, продолжительность светового дня в Риге составила 17 часов 52 минуты.

Продолжительность самого короткого дня в году в других регионах страны будет составлять от 6 часов 26 минут в самой северной точке Латвии в Руиенском крае до 7 часов 2 минут в самой южной точке страны в Даугавпилсском крае.

Раньше всего, в 8.38, солнце встанет на крайнем юго-востоке страны, на границе с Белоруссией, а позже всего — в Овишрагсе Вентспилсского края — в 9.14. Раньше всего солнце зайдет на границе с Россией в Алуксненском и Вилякском краях, уже в 15.26, а позже всего, в 16.02 — в Руцавском крае.

Солярная зима, когда северное полушарие получает наименьшее количество солнечного света, началась 6 ноября и закончится 4 февраля.

Метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха опускалась ниже нуля в течение пяти дней подряд, началась в конце ноября на востоке страны и 7 декабря на большей части территории Латвии.