В понедельник от Covid-19 привиты 1913 человек

В понедельник, 29 марта, вакцины от Covid-19 получили 1913 человек, в том числе первую дозу - 1552 человека, а завершил вакцинацию 361 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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На сегодняшний день первую дозу прививки от Covid-19 получили 106 317 человек, обе дозы - 22 298 человек.

Исходя из данных Центрального статистического управления, согласно которым на 1 января 2021 года в Латвии проживало 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили 5,6% населения, обе - 1,18%.