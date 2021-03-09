В понедельник от Covid-19 вакцинировано 1479 человек

В понедельник первую прививку от Covid-19 получили 1443 человека, второй дозой вакцины привиты 36 человек. В целом вчера вакцинировано 1479 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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С начала вакцинации от Covid-19 первую прививку получили 65 776 человек, завершили вакцинацию 18 038 человек.

Согласно данным Центрального статистического управления о численности населения Латвии на 1 января 2021 года, которая составляла 1,894 млн человек, первую прививку от Covid-19 получили около 3,47% населения, обе — 0,95%.