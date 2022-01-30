В понедельник ожидается метель. На предстоящей неделе в Латвии — морозы и снег

В понедельник в Латвии как ночью, так и днем ожидаются снег и метель, прогнозируют синоптики. На следующей неделе ожидаются морозы, а с пятницы возможна оттепель.

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Больше всего осадков выпадет в ночь на понедельник, при этом ожидаются порывы ветра северо-западного направления до 12-18 метров в секунду, на побережье — до 23 метров в секунду. В Латгалии и на востоке Видземе будет слабый ветер и безветрие.

Днем в западной и центральной частях страны ветер стихнет, на побережье сохранятся порывы до 16 метров в секунду. Местами в Курземе из-за туч выглянет солнце.

Температура воздуха ночью и днем составит +1…-4 градуса.

В Риге в понедельник ожидается метель, особенно сильной она будет ночью. Ночью северный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 20 метров в секунду, днем немного стихнет. Температура воздуха от -1 до -3 градусов.

Снег и метель в понедельник будут вызваны уходящим циклоном. В продолжение недели ветер стихнет и снег будет идти только местами. Холодные воздушные массы из Арктики сформируют над морем кучевые облака, в результате чего местами, в основном на побережье, пойдет сильный снег.

Ожидается, что большая часть страны будет покрыта слоем снега толщиной 10-20 сантиметров, местами в Видземе и Латгале снег будет более глубоким. В Риге также возможно формирование снежного покрова толщиной более десяти сантиметров.

По мере рассеивания облаков в самые холодные ночи температура воздуха местами опустится до -15…-20 градусов. Хотя и днем преимущественно сохранится небольшой мороз, на побережье Курземе температура будет колебаться около нуля.

Начиная с пятницы западный ветер, вероятно, принесет более теплый воздух, в соответствии с текущими прогнозами ожидается оттепель.

В феврале так же, как в январе и декабре, ожидается высокая активность циклонов — частые осадки и порывистый ветер, температура воздуха в среднем выше нормы.