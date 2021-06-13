В понедельник ожидается сухая и солнечная погода
Foto: LETA

В понедельник в Латвии будет сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.

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Ночью по мере стихания ветра температура воздуха опустится до +5…+10 градусов, на побережье местами до +15 градусов.

Днем будет слабый ветер, но в западной части Курземе усилится южный, юго-западный ветер. Температура воздуха днем составит +18…+23 градуса.

В понедельник в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер слабый, минимальная температура ночью составит +14 градусов, днем поднимется до +22 градусов.

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LETA

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LETA
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