В понедельник первую дозу вакцины получили 16 человек, вторую — 645
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В понедельник от Covid-19 привит 661 человек — 16 получили первую дозу вакцины, 645 — вторую, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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В целом с начала вакцинации в конце декабря первую прививку от Covid-19 сделали 16 882 человека, обе — 2801 человек.

Вакцинация второй дозой вакцины от коронавируса началась на прошлой неделе. Первыми в Латвии вакцинируются медики.

Согласно докладу Минздрава, который на прошлой неделе рассматривался в правительстве, за три первых месяца года Латвия может получить 497 827 вакцин от Covid-19, что позволит привить 248 914 человек.

В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины — Moderna и BioNTech/Pfizer. Прогнозируется, что до 29 января может быть зарегистрирована также вакцина AstraZeneca, и в этом случае в феврале Латвия могла бы получить более 120 000 доз вакцины.

Планируется, что в воскресенье, 31 января, в Латвию будут доставлены еще 2400 доз вакцины Moderna.

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LETA

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