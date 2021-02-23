В понедельник первую прививку от Covid-19 получили 1534 человека

В понедельник темп вакцинации от Covid-19 в Латвии продолжал расти - использовано 1565 доз вакцины, при этом 1534 человека получили первую прививку, 31 человек - вторую дозу, сообщила Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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За последние семь дней первую или вторую дозу вакцины получили 9 307 человек, что составляет в среднем 1330 человек в день и соответствует ранее поставленной цели - делать не менее 1000 прививок ежедневно.

Большинство вакцинированных вчера были старше 60 лет.

В понедельник были привиты 335 клиентов центров социального ухода, 64 человека из другой группы высокого риска, 663 человека в возрасте старше 60 лет, 185 медиков и 174 работника медицинских учреждений, 116 сотрудников центров социального ухода и один работник оперативной службы.

В понедельник 1314 человек в Латвии получили вакцину "AstraZeneca", 219 - вакцину "Moderna" и 32 человека - вакцину "Pfizer-BioNTech".

Всего в Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 30 753 человека, обе дозы - 16 814 человек, свидетельствуют данные НСЗ.