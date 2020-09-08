В понедельник подтверждено три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2395 тестов на Covid-19, подтверждено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Как сообщают эпидемиологи, двое заболевших являются контактными лицами, один – вернулся из России.

С начала пандемии в Латвии сделано 267 700 тестов на Covid-19, выявлено 1432 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.

В целом в больницах в настоящий момент находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести. Из стационаров выписаны 207 человек.