В понедельник подтверждено три новых случая Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2395 тестов на Covid-19, подтверждено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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Как сообщают эпидемиологи, двое заболевших являются контактными лицами, один – вернулся из России.

С начала пандемии в Латвии сделано 267 700 тестов на Covid-19, выявлено 1432 случая заболевания. 1234 человека выздоровели, 35 человек скончались.

В целом в больницах в настоящий момент находятся девять пациентов, у всех заболевание средней тяжести. Из стационаров выписаны 207 человек.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Латвия
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