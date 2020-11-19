В понедельник правительство обсудит перевод 5-6 классов на удаленную учебу
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В случае дальнейшего роста заболеваемости Covid-19, правительство может перевести 5-6 классы на удаленную учебу, в эфире программы "Точки над i" Русского вещания LTV7 сказала министр образования Илга Шуплинска (НКП).

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Оценка ситуации состоится в понедельник, 23 ноября, а решение может быть принято во вторник, указала министр. Если ситуация в ближайшие дни будет стабильна, то нужды в переводе на "удаленку" не будет.

Как уже сообщалось, Латвия с 9 ноября находится в режиме чрезвычайной ситуации. Ученики с седьмого по двенадцатый класс переведены на удаленное обучение.

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