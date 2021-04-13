В понедельник прививки от Covid-19 получили лишь 1902 человека
Foto: LETA

Темпы вакцинации от Covid-19 в последние дни значительно отстают от показателей, достигнутых на прошлой неделе, когда за день было привито 8615 человек. Вчера прививку получили 1949 человек, в том числе 1902 человека — первую дозу, а 47 — вторую, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Последние данные НСЗ о привитых опубликованы на портале открытых данных во вторник утром после очередного двухдневного перерыва. В воскресенье и понедельник использовано 2036 доз вакцины от Covid-1", и в воскресенье было привито всего 87 человек.

966 из тех, кто получил прививку, были пожилыми людьми старше 60 лет. Вакцину также получили 554 хронических больных, 140 человек из другой группы высокого риска и 76 работников образовательных учреждений.

В понедельник в Латвии было использовано 1269 первых доз вакцины AstraZeneca и семь вторых доз этой вакцины, а также 462 первые дозы вакцины Moderna и 40 вторых доз этой вакцины. Первую дозу вакцины Pfizer/BioNTech получил 171 человек.

На сегодняшний день первую прививку от Covid-19 получили 8,11% населения Латвии, обе прививки — 1,40% населения.

Из всех 153 653 жителей Латвии, получивших первую прививку, 74 973 являются пожилыми старше 60 лет, 26 443 имеют хронические заболевания, 22 334 человека являются медиками, 9 703 — работниками медицинских учреждений, 7 549 — клиентами центром социального ухода.


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LETA

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