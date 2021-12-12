В понедельник станет немного прохладнее, местами выпадет снег

В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до 0..-4 градусов, прогнозируют синоптики.
Днем температура воздуха не превысит + 1 градус, однако на побережье будет теплее — до + 3 градусов.
Местами ожидаются небольшие осадки — преимущественно снег. Ночью снег может выпасть на северо-востоке страны. Во многих местах обледенеют и будут скользкими дороги.
Будет дуть слабый ветер. Местами — с большей вероятностью в Курземе — ожидается туман.
В Риге в понедельник прогнозируют облачность, без существенных осадков, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха — 0..-2 градуса.