В понедельник станет немного прохладнее, местами выпадет снег

В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до 0..-4 градусов, прогнозируют синоптики.

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Днем температура воздуха не превысит + 1 градус, однако на побережье будет теплее — до + 3 градусов.

Местами ожидаются небольшие осадки — преимущественно снег. Ночью снег может выпасть на северо-востоке страны. Во многих местах обледенеют и будут скользкими дороги.

Будет дуть слабый ветер. Местами — с большей вероятностью в Курземе — ожидается туман.

В Риге в понедельник прогнозируют облачность, без существенных осадков, будет дуть слабый южный ветер. Температура воздуха — 0..-2 градуса.