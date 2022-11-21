В понедельник утром осложнено движение почти на всех дорогах Латвии

По информации Latvijas valsts ceļi, утром 21 ноября осложнены дорожные условия почти на всей территории Латвии.

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К данному часу сложная ситуация сложилась на Таллиннском и Видземском шоссе, на Валмиерском шоссе затруднено движение на участке от Мурьяни до Стренчи. Также сложные дорожные условия и на Рижской окружной дороге.

Кроме того, водителям необходимо соблюдать осторожность на Баусском шоссе (участок от Риги до Иецавы), на Елгавском шоссе (от Риги до Елгавы), на Лиепайском шоссе, на Вентспилсском шоссе (от Риги до Усмы) и на дороге Лиепая — Руцава.

Также затруднено движение до Даугавпилсскому шоссе, по Резекненскому шоссе (от Екабпилса до Резекне), на дороге Гребнево — Медуми, на Даугавпилсской и Резекненской окружных дорогах и на шоссе Тинужи-Кокнесе.