В понедельник в Латвии — 1628 новых случаев Covid-19, умерли шесть человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В понедельник, 3 января, в Латвии зарегистрировано 1628 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти шести пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (три человека). Среди умерших — четверо не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, два человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 540,2 до 573,8 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 617 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1011 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 11 691 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 13,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 279 320 жителей Латвии, 4600 пациентов с коронавирусом скончались.

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