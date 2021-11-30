В понедельник в Латвии - 931 новый случай Covid-19, умерли 24 человека

В понедельник, 29 ноября, в Латвии зарегистрирован 931 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 24 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (пять человек), 70-79 лет (пять человек), 80-89 лет (девять человек), 90+ лет (два человека). В числе умерших - 19 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, пять человек были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 632 до 624 случаев.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 472 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 459 человек были вакцинированы.

В понедельник сделано 11 646 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 253 659 жителей Латвии.