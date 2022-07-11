В понедельник в Латвии местами — кратковременный дождь

11 июля в Латвии ожидается относительно солнечная погода. Синоптики прогнозируют, что на востоке страны небо будет облачным.
Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
При слабом или умеренном северном ветре воздух прогреется до +20..+24 градусов.
В понедельник в Риге осадков не ожидается, слабый северный ветер станет умеренным, а температура воздуха в тени при солнечной погоде повысится до +22 градусов.
Погодные условия определяет область низкого давления. Атмосферное давление 1011-1013 гПа на уровне моря.
Местами в центральной и восточной частях страны, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.