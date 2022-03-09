В понедельник в Риге откроют второй центр для беженцев из Украины

В понедельник, 14 марта, в Риге планируют открыть второй центр помощи украинским беженцам. Он будет расположен в бывшем здании Рижского технического университета в Вецриге, то есть около Ратуши, сообщил на брифинге мэр Риги Марис Стакис.

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По его словам, в настоящий момент идет разработка плана размещения центра, решаются связанные с этим вопросы.

Второй центр будет отличаться от первого. О том, как будет организована работа, в мэрии обещают сообщить в четверг.

Стакис также рассказал, что сегодня украинцы могут получить номерок и понять, когда им надо быть на месте, чтобы весь день не сидеть в центре.

Руководитель центра Райвис Кнокс также сообщил, что идет работа над электронной системой заявок, чтобы упростить работу и не приходить за номерком.

С сегодняшнего дня беженцам в центре предлагают горячую еду.