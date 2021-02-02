В понедельник вакцинацию от Covid-19 завершили 1100 человек
Foto: AP/Scanpix/LETA

В понедельник вторую дозу вакцины от Covid-19 получили 1100 человек, первую — 11, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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С начала вакцинации в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили 17 113 врачей и других работников медицинских учреждений, обе дозы — 7752 человека.

В понедельник вакцинация проводилась в 30 медучреждениях по всей стране.

До понедельника первую дозу вакцины производства Pfizer и BioNTech получили 15 919 человек, обе — 7752 человека. Первую дозу вакцины "Moderna" получили 1194 человека.

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LETA

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LETA

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