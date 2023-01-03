В понедельник во въезде в Латвию отказано трем гражданам РФ

В понедельник, 2 января, трем гражданам России было отказано во въезде в Латвию по соображениям безопасности, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране.

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На контрольно-пропускных пунктах Терехово, Гребнево, Патерниеки и аэропорта "Рига" двоим гражданам Молдовы и одному гражданину Узбекистана было отказано во въезде в Латвию, поскольку у иностранцев не было действующей визы или вида на жительство, и одному гражданину Украины — ему запрещено посещать страны Шенгенской зоны и находиться на их территории.

Также в понедельник на погранпереходе Терехово гражданин Украины предъявил пограничникам поддельные украинские водительские права.

По факту использования поддельных документов начат уголовный процесс.

19 сентября вступили в силу введенные Кабинетом министров ограничения на въезд в Латвию граждан России — обладателей краткосрочных шенгенских виз — в несущественных целях, таких как туризм и отдых.

Такие же ограничения ввели Эстония, Литва и Польша.