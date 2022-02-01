В понедельник выявлено 9028 новых случаев Covid-19, умерли 15 человек

В понедельник, 31 января, в Латвии выявлено 9028 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти 15 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (пять человек), 90-99 лет (три человека). Среди умерших - пятеро были не привиты или не прошли полный курс вакцинации, 10 человек были привиты.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 3675 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5353 человек были вакцинированы. Всего в понедельник было сделано 22 944 тестов на Covid-19. Доля позитивных результатов составила 39,3%.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 4617 до 4898,1 случаев

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 401 792 жителей Латвии, умерло 4888 зараженных Covid-19.