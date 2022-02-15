В понедельник выявлено свыше 11 тыс. новых случаев Covid-19, умерли 12 человек

В понедельник, 14 февраля, в Латвии подтверждено 11 105 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти 12 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (два человека), 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (четыре человека). Среди умерших - 10 не прошли или не завершили курс вакцинации, два человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения вырос с 6866,7 до 6976,4 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 4179 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 6926 были вакцинированы.

Вчера был сделан 24 001 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 46,3%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 533 871 жителей Латвии, умерли 5041 человек с Covid-19.