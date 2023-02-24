В последнее время жители стали менее готовы "защищать Латвию с оружием в руках"
Foto: Mārtiņš Purviņš, DELFI

С 2015 года уменьшилась готовность жителей защищать Латвию с оружием в руках, рассказал во время презентации исследования "Медиапотребление и российская пропаганда" профессор Латвийского университета Янис Икстенс.

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Он подчеркнул, что это выраженная готовность, и ее нельзя прямо применять к ситуации, если Латвию действительно нужно будет защищать с оружием.

Исследование также привело к выводу, что мнение людей о моральном упадке Европы укрепилось, а мнение о возрождении фашизма в Латвии стало более поляризованными.

В целом по мнению латвийцев, с усилением войны в Украине влияние России в мировой экономике и политике уменьшается.

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