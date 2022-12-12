В последней чековой лотерее можно поучаствовать до 5 января

Победители ноябрьского розыгрыша чековой лотереи должны подать запрос на получение выигрыша в VID до 10 января 2023 года; участники ежегодного розыгрыша — до 25 декабря. В последней, декабрьской чековой лотерее, можно принять участие до 5 января.

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Победителей ноябрьской чековой лотереи объявили в воскресенье, 11 декабря. Среди 610 994 чеков, квитанций и билетов, зарегистрированных в ноябре, разыграли 39 традиционных денежных приза и три отраслевых денежных приза по 500 евро, а также пять дополнительных призов.

Несмотря на то, что правительство решило не продолжать чековую лотерею в 2023 году, в декабре этого года она еще происходит. Для участия жители могут зарегистрировать чеки и другие документы об оплате товара или услуги, полученные в декабре, до 5 января следующего года. Декабрьский розыгрыш состоится в январе 2023 года, а финальный розыгрыш 2022 года — в феврале 2023 года.

Участники лотереи, которые выиграли один из ноябрьских призов, должны подать заявку в Систему электронного декларирования (VID EDS) в течение 30 дней с момента публикации результатов лотереи, то есть до 10 января 2023 года (включительно). Те, кто получил текстовое сообщение о том, что их ноябрьский чек отправляется на участие в финальном розыгрыше 2022 года — в течение 14 дней, или до 25 декабря текущего года (включительно).

Все полученные в декабре чеки, квитанции, билеты и оплаченные в интернете счета на сумму не менее 5 евро все еще можно зарегистрировать на сайте чековой лотереи до 5 января. Результаты декабрьского розыгрыша будут объявлены во второе воскресенье января, 8 января, а финальный розыгрыш 2022 года состоится в феврале 2023 года, его результаты станут известны 19 февраля.

В декабре участники чековой лотереи могут претендовать на 35 денежных призов на сумму 100 евро, три приза на сумму 5 000 евро и один приз на сумму 10 000 евро, еще три денежных приза на сумму 500 евро будут разыграны только среди отраслевых чеков.