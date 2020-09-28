В последние сутки больше всего случаев Covid-19 выявлено в Риге
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Из 21 зарегистрированного в воскресенье нового случая Covid-19 большая часть выявлена в Риге — 14 случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Три новых случая выявлено в Даугавпилсе, два — в Царникавском крае, по одному — в Олайнском и Кекавском краях. Один случай выявлен в Алуксненском крае, где ранее все больные Covid-19 выздоровели.

В Риге сейчас Covid-19 болеют 162 человека, в Даугавпилсе — 33, в Олайнском крае — 20, в Кекавском, Царникавском и Алуксненском краях количество заболевших не превышает пяти человек.

Случаи Covid-19 зарегистрированы на данный момент в 41 самоуправлении Латвии.

Восемь заболевших относятся к возрастной группе 30-39 лет, три — к возрастной группе 20-29 лет, три — к возрастной группе до 9 лет, по двое — к возрастным группам 10-19 и 40-49 лет, по одному — к возрастным группам 50-59 лет, 60-69 лет и старше 70 лет.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Даугавпилс
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