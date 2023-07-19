В последние три года за пределами страны пациентам из Латвии проводилось по 4-5 пересадок печени в год

В последние три года пациентам из Латвии за пределами страны осуществлялось четыре-пять трансплантаций печени в год, сообщили агентству LETA в Национальной службе здоровья (НСЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Начальник отдела службы по связям с общественностью Эвия Шталберга пояснила, что проведение трансплантации печени за пределами Латвии возможно, если необходимая медицинская услуга входит в перечень оплачиваемых государством медицинских услуг, но ни одно медицинское учреждение, оказывающее оплачиваемые государством медицинские услуги, не может обеспечить необходимую услугу в данный момент и получено обоснованное заключение медицинского учреждения.

Это возможно также в случае необходимости оказания медицинской помощи для предотвращения необратимого ухудшения жизненных функций или состояния здоровья с учетом состояния здоровья лица на момент обследования и ожидаемого развития заболевания, а также если необходимая плановая медицинская помощь не оказывается в рамках клинических исследований и для этого не используется экспериментальная технология лечения.

В таких случаях можно обратиться в НСЗ, чтобы запросить форму "S2" для получения этой услуги в другом государстве-члене Европейского союза, европейской экономической зоны или Швейцарии.

Данные НСЗ свидетельствуют, что в период с 2020 по 2022 год форма "S2" на оплачиваемую государством трансплантацию печени в другом государстве-члене выдавалась примерно четыре-пять раз в год. В основном это случаи, когда трансплантация печени требовалась детям.

Формы "S2" на трансплантацию печени выдаются для обслуживания в Германии, в центре трансплантации печени клиники Eppendorf.

НСЗ сообщает, что стоимость одной операции по трансплантации печени в другом государстве-члене из средств государственного бюджета Латвии составляет около 95 000 евро.