В поздние часы Pasažieru vilciens будет отапливать только часть вагонов

Начиная с субботы, 12 ноября, Pasažieru vilciens сократит число обогреваемых вагонов в менее заполненных вечерних и ночных рейсах. Об этом агентству LETA сообщили представители предприятия.

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Отапливаемые вагоны можно будет распознать по полному освещению, в остальных в целях безопасности оставят дежурное освещение.

Число отапливаемых вагонов сократят на 27 рейсах поздно вечером и на 22 рейсах в выходные дни. В холодное время года температура воздуха в салонах электричек будет поддерживаться в пределах +14..+16 градусов.

Прежде чем принять такое решение, компания проанализировала количество пассажиров на данных рейсах и рассчитала необходимое количество вагонов для их оптимальной загрузки.

Это одна из акций, которая позволит Pasažieru vilciens сэкономить до 15% электроэнергии и тепловой энергии в отопительный сезон.

В компании поясняют, что договор с Дирекцией автотранспорта предусматривает, что температура воздуха в салоне поезда должна быть не ниже +14 градусов в зимний период – это также соответствует общим гигиеническим требованиям. При подаче состава поезда температура воздуха в салоне вагона должна быть не ниже +10 градусов, в течение часа она должна достигнуть +14 градусов.

