В правила дорожного движения Латвии добавили ряд требований для электросамокатов

Во вторник, 11 мая, правительство одобрило новые поправки к Правилам дорожного движения, касающиеся электросамокатов. В частности, теперь оговорено, что участвующий в движении самокат должен быть в исправном техническом состоянии и оборудован тормозами, а также фонарем белого цвета спереди и красного — сзади.

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Помимо этого, предназначенный изначально для пешеходов сигнал светофора с изображенным человечком будет относиться также к электросамокатам. На самокате можно использовать пешеходные тротуары, велодорожки. В некоторых случаях допустимо ехать по специально отведенной полосе общественного транспорта — в том случае, если дорога обозначена дорожным знаком с изображением велосипеда. Запрещается тянуть самокат с помощью другого транспортного средства.