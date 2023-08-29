В правлении "Единства" Ринкевича сменил Пулкс
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В правлении партии "Единство" Эдгара Ринкевича сменил председатель фракции "Нового Единства" в Рижской думе Олаф Пулкс, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

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Ранее Ринкевич заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что после избрания на пост президента вечером того же дня отправил правлению "Единства" заявление с просьбой прекратить его деятельность в партии.

"Единство" входит в партийное объединение "Новое Единство".

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