В правлении "Единства" Ринкевича сменил Пулкс

В правлении партии "Единство" Эдгара Ринкевича сменил председатель фракции "Нового Единства" в Рижской думе Олаф Пулкс, свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
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Ранее Ринкевич заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама", что после избрания на пост президента вечером того же дня отправил правлению "Единства" заявление с просьбой прекратить его деятельность в партии.
"Единство" входит в партийное объединение "Новое Единство".
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