В преддверии Лиго в Риге будет курсировать музыкальный трамвай

В преддверии Янова дня и Лиго в Риге будет курсировать музыкальный трамвай, а с балконов и корабликов на городском канале прозвучат праздничные песни, сообщили в управлении коммуникации Рижской думы.

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Чтобы не допустить большого скопления людей, в этом году традиционные Травяная ярмарка на Домской площади и празднование Янова дня на набережной 11 ноября и Дзегужкалнсе проводиться не будут.

В преддверии Янова дня с 18 по 22 июня ретро-трамвай превратится в музыкальную площадку и побывает в большинстве районов столицы. 18 июня он будет курсировать по маршруту Тейка-Югла, 19 июня — по маршруту Ильгюциемс-Милгравис, 20 июня — по маршруту Бишумуйжа-Межапарк, 21 июня — по маршруту "Алдарис"-Кенгарагс, 22 июня — по маршруту Засулаукс-ул. Аусекля. Чтобы создать в городе праздничное настроение, на ретро-трамвае будут музицировать коллективы "Sunny groove dixie", "Acumirklis", "Juglas orķestris" и "Pārmaiņu mūzikas kvartets".

Песни Янова дня можно будет услышать и в Старой Риге 21 июня с балкона Латвийского радио, а 22 июня — с балкона Ратуши.

22 июня концерты прозвучат также с корабликов на городском канале на участке от Латвийской национальной оперы до улицы Кр. Валдемара.

21 июня состоится акция у центров культуры Риги — воспроизведение аудиозаписи народных песен в исполнении фольклорных ансамблей у центров культуры "Иманта", "Ильгюциемс", Малой гильдии, "Ритумс", концертного зала "Ave Sol", Дворца культуры "Зиемельблазма", Дворца культуры ВЭФ и главного здания Рижской центральной библиотеки.

Также в праздничную неделю в столице пройдут выставки о традициях Янова дня и Лиго, а город украсит праздничное оформление, которое в этом году создавалось в сотрудничестве с художницей Лигой Пурмале.