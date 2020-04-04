В приюте "Синий крест" скончался один из постояльцев: у него было много хронических болезней и Covid-19

В ночь на 4 апреля в рижском приюте "Синий крест", где на этой неделе была констатирована вспышка коронавируса, скончался 60-летний постоялец. Эту информацию порталу Delfi подтвердила глава Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате. Закрытые в приюте на карантин люди переживают сильный стресс и просят, чтобы им провели тестирование.

По информации, которая имеется в распоряжении Кондрате, у мужчины был подтвержден коронавирус, однако причиной смерти могли стать другие причины. Информация об этом случае уже передана Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

"Спокойный, тихий клиент, был тестирован, у него был Covid-19. Но у этого клиента был и целый букет других заболеваний. У него оказались совсем легкие симптомы Covid-19, немного повысилась температура, он находился в изоляции. Ночью он встал, наверное, направился в туалет, и мог поскользнуться", — рассказала Кондрате.

Она также заверила, что клиенты приюта не паникуют, атмосфера относительно спокойная. Правда, свидетели отмечают, что

жители приюта, запертые на карантин, переживают сильный стресс и просят, чтобы их как можно скорей проверили на Covid-19.

По словам свидетелей, накануне мужчине нездоровилось, у него была температура 37,5 — 38. Когда обратились в скорую, посоветовали парацетамол, но выезжать не стали. Около 2 часов ночи один из постояльцев приюта пошел в туалет и в коридоре увидел на полу заболевшего, но уже без признаков жизни. После этого в приют приехала бригада Службы неотложной медицинской помощи в защитных костюмах и констатировала смерть мужчины, а также отсутствие на теле признаков насильственной смерти.

По какой причине скончался постоялец приюта, должна установить экспертиза.

"Ситуация абсурдная, о нас заботится только приют "Синий крест". Больше мы никому не нужны, нас никто даже до сих пор не проверил. Недопустимо, чтобы такие трагические ситуации повторялись", — рассказал на правах анонимности один из жителей "Синего креста".

Пресс-секретарь Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая также подтвердила порталу Delfi факт смерти одного из постояльцев приюта "Синий крест". В распоряжение SPKC эти данные поступили утром 4 апреля.

Также подтвердили и тот факт, что у умершего было много хронических заболеваний, а также у него констатировали заражение Covid-19. Мужчина находился на карантине в приюте, он не был стационирован. У умершего не проявлялось явных признаков болезни.

"Согласно нормативным актам, если есть подозрения, что причиной смерти человека является опасное инфекционное заболевание, необходимо провести патологическое обследование тела умершего. После заключения патологоанатома можно будет установить причину смерти постояльца приюта", — указала Арая.

На 3 апреля в мужском приюте Евангельской христианской общины "Синий крест" Covid-19 подтвержден уже у 30 человек.