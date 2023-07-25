В проекте меморандума коалиции Рижской думы говорится об укреплении латышской идентичности

"Новое Единство", "Национальное объединение/Латвийское объединение регионов (НО/ЛОР)" и "Код для Риги" предлагают заключить вместе с фракцией "За!/Прогрессивные" меморандум о сотрудничестве, в котором будут согласованы наиболее важные задачи, в том числе укрепление латышской идентичности Риги и освоение средств Европейского союза (ЕС).

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Цель документа — соглашение о принципах при формировании коалиции и определении задач, которые необходимо выполнить в Риге, "большинства политических сил с государственным мышлением", избранных в Рижскую думу.

Согласно проекту документа, партии обязуются обеспечить эффективное, стабильное, законное и профессиональное управление Рижской думой в интересах общества до окончания срока полномочий действующих депутатов Рижской думы. Кроме того, он удостоверяет готовность политиков к коллегиальной и долгосрочной работе.

Приоритетными задачами коалиции Рижской думы будут успешное инвестирование фондов ЕС в уличную и дорожную инфраструктуру Риги, а также "укрепление латышской идентичности Риги в приверженной европейским ценностям Латвии". Сюда же относится "непоколебимая" поддержка перехода на обучение на латышском языке в столичных образовательных учреждениях с 1 сентября 2023 года.

В проект меморандума также включено обязательство депутатов способствовать привлечению иностранных инвестиций в Ригу "с целью способствовать росту столицы как движущей силы всей латвийской экономики", а также целенаправленное внедрение инициатив европейского зеленого курса.

Кроме того, планируется решительно продолжить внедрение принципов прозрачности и противодействия коррупции в Рижской думе, в том числе восстановить антикоррупционную комиссию. Также планируется продолжать оказание поддержки Украине и ее гражданскому населению до полной победы Украины над агрессором.

В меморандум включено и обязательство продолжать полноценную и самоотверженную работу по управлению переменами в Рижской думе, а также соблюдать принципы коллегиального, конструктивного и честного сотрудничества с учетом этических норм и процедур согласования решений.

Планируется восстановить совет фракций как действующий механизм обеспечения сотрудничества со всеми фракциями, избранными в Рижскую думу.

Меморандум обяжет депутатов строить отношения друг с другом, обществом, СМИ и оппозицией на принципах коллегиальности и доносить решения думы "исчерпывающе, открыто и аргументированно".

Депутаты возьмут на себя ответственность за соответствие действий выдвинутых руководителей высоким этическим стандартам, а также подтвердят приверженность ценностям, определенным в Конституции и европейских договорах.

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Сегодня в Рижской думе продолжаются переговоры всех четырех партий о новом столичном руководстве. На этой неделе также запланированы двусторонние переговоры фракции "За/Прогрессивные" с "Новым Единством" и "Кодом для Риги", а возможная двусторонняя встреча с фракцией НО/ЛОР зависит от решения последней.