В профобразование инвестировано более миллиарда евро, но ученики всё равно не стремятся в техникумы

В сферу профессионального среднего образования за последние 10 лет из госбюджета и фондов ЕС было инвестировано более миллиарда евро. Однако это не сделало профессиональное образование более привлекательным - техникумы и колледжи до сих пор выбирают менее 40% учеников, сообщает Госконтроль.

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Две трети выпускников профессиональных школ продолжают работать или учиться, но лишь половина из них по профессии. 30% учеников и вовсе не заканчивают школу, отмечает Госконтроль.

Большая часть студентов учится в учебных заведениях, находящихся в ведомстве Министерства культуры или Министерства образования и науки (МОН). Наиболее популярные программы - “Гостиничные и ресторанные услуги”, “Машиностроение” и “Дизайн”. На них в прошлом учебном году учились 10 344 учеников, это чуть меньше половины от общего числа учеников профессиональных школ.

По наблюдениям Госконтроля, наиболее популярны программы, которые не пользуются спросом на рынке труда. Например, 38% выпускников школ, находящихся в ведомстве Министерства культуры, продолжают учебу или работу по профессии, однако Госконтроль видит, что на программах дизайна может сформироваться существенное перепроизводство кадров. То есть, новым специалистам будет трудно найти работу по профессии. Что касается профобразования в ведомстве МОН, то согласно данным Госконтроля, только 4% выпускников программ, связанных с творческими индустриями, продолжают работать и учиться в своей профессии. 58% меняют профессию. Похожая ситуация сформировалась в сфере ухода и косметологии. Зато в сфере энергетики и здравоохранения почти половина выпускников продолжают работать или учиться в своей профессии.

Кроме того, успеваемость учеников не всегда позволяет им продолжить обучение в вузах. Выпускники профшкол показывают хорошие результаты на экзаменах профессиональной квалификации, но их результаты на централизованных экзаменах сравнительно низкие, что вредит престижу профессионального образования.

Аудиторы отмечают, что цель реформы системы профессионального образования заключается в повышении его качества и доступности, более эффективном использовании ресурсов, а также в расширении возможностей учащихся гибко реагировать в условиях конкуренции.

За политику профессионального образования в целом отвечает Министерство образования и науки (МОН), а за профессиональное образование в области культуры и творческих индустрий - Минкультуры. По мнению Госконтроля, из-за разделенной системы ответственности и недостаточного сотрудничества министерств в стране не существует единой стратегии профессионального образования. "Система профессионального образования раздроблена, поэтому ею сложно управлять, а из-за демографических тенденций образовательные учреждения борются за каждого ученика, так как это также борьба за финансирование и существование учреждений", - говорится в заключении.

Таким образом, по мнению аудиторов, учреждения профессионального образования по-прежнему работают без координированного методического управления, и это негативно влияет на деятельность системы профессионального образования и эффективность использования средств.

По итогам ревизии МОН дано 19 рекомендаций, Минкультуры - 16 рекомендаций по усовершенствованию системы профессионального образования.