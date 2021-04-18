В прошлом году 8% латвийцев хоть раз не могли позволить себе лекарства

В прошлом году у 8% латвийцев был случай, когда они не могли позволить себе купить лекарства, прописанные врачом, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ). В то же время, 50% жителей использовали лекарства, отпускаемые без рецепта. Это на 4% меньше, чем в 2014 году.

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В 2020 году хоть раз себе не могли позволить купить лекарства 10,3% женщин и 5,3% мужчин. При этом 60,1% населения всегда могли оплатить лекарства, прописанные врачом, а 31,9% не нуждались в покупке лекарств.

46,2% населения пользуются лекарствами, прописанными врачом, что на 4,8 процентных пункта больше, чем в 2014 году.

ЦСУ отмечает, что модели употребления лекарств значительно различаются между мужчинами и женщинами. Лекарства, отпускаемые без рецепта, употребляют 58,9% женщин и 39,1% мужчин (в 2014 году — 62,7% и 43% соответственно), при этом 54% женщин и 36,6% мужчин употребляют лекарства, прописанные врачом (в 2014 году соответственно 49% и 30,7%).

Собранные данные также показывают, что доля населения, принимающего рецептурные лекарства, увеличивается с возрастом. Лекарства, отпускаемые по рецепту, употребляют 17,8% молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет и 86,1% пожилых людей.

В течение года наиболее резкий рост доли потребителей рецептурных препаратов наблюдался среди населения возрастных групп 45-54 и 55-64 года — с 42,8% до 61% или на 18,2 процентных пункта, а за пятилетний период доля потребителей рецептурных лекарств увеличилась во всех возрастных группах, кроме молодежи, и быстрее всего среди пожилых людей.

Больше всего прописанные врачом лекарства принимают пожилые люди старше 65 лет — 80,3%, экономически неактивные — 63,9%, люди с низкими доходами — 63,7%, с лишним весом — 48,1% и ожирением — 68,1%.

В отличие от рецептурных лекарств, тенденции в приеме безрецептурных лекарств не так сильно зависят от возраста, однако женщины покупают их чаще. По сравнению с 2014 годом потребление безрецептурных лекарств снизилось во всех возрастных группах, за исключением женщин в возрасте 25-34 лет и мужчин в возрасте 35-44 лет.

Лекарства, отпускаемые без рецепта, чаще всего принимают люди с высшим образованием (58,2%), работающие (50,9%), с высокими доходами (53,4%). Меньше покупают их люди с образованием ниже основного (37,8%), безработные (48%), с низкими доходами (46,8%).

В прошлом году у 8% латвийцев был случай, когда они не могли позволить себе купить лекарства, прописанные врачом (10,3% женщин и 5,3% мужчин).

В рамках Европейского исследования здоровья населения в 2019-2020 годах было опрошено шесть тысяч латвийцев в возрасте 15 лет и старше.