В прошлом году интернетом по крайней мере раз в неделю пользовались 89,7% населения Латвии

В 2020 году по крайней мере раз в неделю интернетом в Латвии пользовались 89,7% населения в возрасте от 16 до 74 лет, что на 2,8 процентных пункта больше, чем в 2019 году, свидетельствуют Центрального статистического управления (ЦСУ).

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В целом интернетом в 2020 году пользовались 93,7% жителей, что на 2,1 процентного пункта больше 2019 года.

С 2009 года пропорция регулярно пользующихся интернетом латвийцев увеличилась на 27,2 процентного пункта, а тех, кто в целом пользовался им, — на 22,6 процентных пункта.

Больше всего интернетом как минимум раз в неделю пользуются жители в возрасте от 16 до 34 лет — в этой возрастной группе доля регулярных пользователей составляет 99%.