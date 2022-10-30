В прошлом году латвийцы смотрели российское ТВ в основном в развлекательных целях

В прошлом году в Латвии телепрограммы российского производства в основном смотрели в развлекательных целях. Такие выводы можно сделать по показателям просмотра телепрограмм российского производства за 2021 год, сообщает агентство LETA.

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Как констатируют исследователи Аналитической службы Сейма в обзоре "Регулирование аудиовизуальных электронных СМИ и интернет-ресурсов для ограничения российской пропаганды", в прошлом году латвийские зрители из телепрограммы российского производства в основном смотрели фильмы, сериалы, концерты, музыкальные шоу и комедийные шоу.

При этом в обзоре Аналитической службы Сейма отмечается, что "юмористические произведения, как правило, используются в качестве инструмента пропаганды, целевой аудиторией которых являются зрители как в России, так и за рубежом. Кроме того, аудиовизуальные средства имеют гораздо более прямое и сильное воздействие, чем печатные СМИ".

В 2021 году телепрограммы российского производства, транслируемые в Латвии, чаще всего смотрели жители в возрасте от 55 до 64 лет. В топ-3 по возрасту также входят латвийцы 45-54 лет и 65+.

По данным Аналитической службы, к октябру этого года было выявлено более 14 тысяч случаев распространения "прокремлевской дезинформации".

"Чтобы оправдать и оправдать свою агрессию против Украины, Россия ведет непрерывную и согласованную пропагандистскую деятельность, направленную против гражданского общества в ЕС и соседних странах, серьезно искажая и манипулируя фактами, тем самым угрожая ценностям ЕС и основных прав своих граждан", - сказано в отчете.