В прошлом году Латвию посетило 1,9 млн туристов - меньше, чем в 2020-м

В 2021 году Латвию посетило 1,9 миллиона иностранных путешественников, что на 39,5% меньше, чем в 2020 году. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

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По сравнению с 2020 годом общие расходы интуристов в Латвии в 2021-м уменьшились на 25% до 179,9 млн евро. В топ-6 стран по посещамости Латвии за прошлый год оказались туристы из Литвы (569 тысяч), Эстонии (371 тысяча), России (245 тысяч), Германии (91 тысяча), Великобритании (88 тысяч) и Украины (75 тысяч).

При этом в прошлом году количество визитов в Латвию со стороны балтийских соседей значительно сократилось — из Литвы оно уменьшилось на 57,6%, а из Эстонии — на 53,1%. В 2020 году активизации путешествий по странам Балтии способствовало создание так называемого "Балтийского пузыря", но в 2021 году, когда возможности вакцинации и эпидемиологическая ситуация в регионе и в мире в целом улучшились, литовцы и эстонцы выбрали другие направления.

Однодневные путешественники

В 2021 году количество однодневных поездок в Латвию уменьшилось на 43,2% по сравнению с 2020 годом (сократилось сразу на несколько дней) - до 1,5 млн. поездок. Тогда как расходы у интуристов уменьшились на 63,4% и составили 34,5 млн евро.

Средние расходы в Латвии для однодневных путешественников из-за рубежа в прошлом году составили 23,7 евро за поездку (в 2020 году — 36,7 евро), снизившись на 35,6%.

Больше всего туристов-однодневок за 2021 год посетило Латвию из Литвы — 502,7 тысяч человек (34,5% от общего количчества однодневных путешественников). Второе место заняла Эстония с 325,8 тысяч человек (22,3%), третье — Россия с 169,8 тысяч человек (11,6%). По сравнению с 2020 годом количество однодневных туристов из Литвы уменьшилось на 55,7%, из Эстонии — на 53,5%, из России — на 21,1%. А вот количество визитеров из Украины увеличилось в два раза, достигнув 61,3 тысячи человек. (в 2020 году - 30 200).

65,9% всех туристов-однодневок пересекли границу Латвии транзитом. По сравнению с 2020 годом транзитные расходы увеличились на 17,3%, составив 15,5 млн евро. Второй по величине расход был у туристов-однодневок, приехавших в Латвию за покупками (8,8 млн евро).

В прошлом году до 39,6% увеличилась доля туристов-однодневок, прилетевших в Латвии самолетами (17% в 2020 году) . Это связано с общем увеличением количества пассажирских рейсов. Для сравнерия: доля тех, кто пересек границу Латвии на автомобиле, упала до 60,4% (77,9% - в 2020-м), так как количество однодневных путешественников из соседних стран значительно сократилось.

Многодневные путешественники

В 2021 году Латвию посетило 477,6 тысяч многодневных туристов, что на 24,9% меньше, чем в 2020-м. Их общие расходы достигли уровня 2020 года и составили 145,4 млн евро. Средние расходы на многодневные поездки для интуриста выросли на 33,1% - 304,3 евро (2020 год - 228,7 евро).

Общее количество проведенных иностранцами ночей в Латвии в 2021 году уменьшилось на 1,4% по сравнению с 2020-м и составило 2,8 млн ночей. При этом средняя продолжительность пребывания увеличилась на 31,2%, до 6 ночей.

По 111,5 тысяч (23,3%) многодневных туристов в прошлом году посетили Латвию из Литвы и Эстонии, 75,6 тысяч (15,8%) - из России, 70,1 тысяч (14,7%) - из Великобритании.

В 2021 году количество интуристов в Латвии и их расходы продолжали падать из-за пандемии Covid-19. Но путешественников из некоторых стран даже увеличилось, чем годом ранее. В частности, количество туристов из Великобритании увеличилось на 39,6% и достигло 70,1 тысяч, в среднем они проводили в Латвии 10,4 ночи. Этот рост, вероятно, связан с доступностью вакцинации в Латвии против Covid-19, а также со значительной диаспорой латышского населения в Британии. Помимо Великобритании в прошлом году Латвию посетило больше, чем в 2020 году, многодневных туристов из Германии, Украины и Швеции.

В отчете также сказано, что 168,8 тысяч (35,3%) многодневных путешественников в прошлом году побывали в Латвии для того, чтобы навестить родственников и друзей. Их средняя продолжительность пребывания в такой поездке составила 10,3 дня - увеличилась на 33,9% по сравнению с 2020-м.

Средняя продолжительность пребывания многодневных туристов, посетивших Латвию с целью обучения или учебы, увеличилась значительно - до 34,8 ночи (в 2020 году в среднем проводили по 15 ночей).

Опрос иностранных туристов с 1996 по 2021 год финансировал Банк Латвии. В 2022 году банк прекратил финансирование, теперь рассматриваются другие источники данных для комплексной оценки въездного туризма.