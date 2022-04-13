В прошлом году мэр Стакис заработал 127 766 евро и купил недвижимость за 95 тысяч

В 2021 году доходы мэра Риги Мартиньша Стакиса составили 127 766 евро. Политик также задекларировал пять сделок, ценность которых превышает сумму 20 минимальных зарплат в Латвии, среди них самая большая — покупка недвижимости за 95 тысяч евро. Об этом свидетельствует декларация госчиновника за 2021 год, доступная на сайте Службы госдоходов (VID).

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В 2021 году рижское самоуправление заплатило мэру 43 960 евро, штаб Земессардзе — 619 евро, дивиденды компании Infinity Coffee составили 13 878 евро, как "другие доходы" задекларировано еще 68 629 евро, а еще 680 евро Стакису заплатил Айварс Мисиньш в качестве доходов за хозяйственную деятельность. Стакис владеет акциями Innocent на сумму 2800 евро, акциями Infinity Coffee на сумму 1,77 миллион ​​евро и акциями Amikus konsultācijas на сумму 2845 евро.

Согласно декларации, в прошлом году мэр Риги дал в долг 19 тысяч евро и 10 тысяч евро, у него самого долгов не было, купил недвижимое имущество, получил 90 698 евро дивидендами и продал портфель акций — за эту сделку он декларировал 68 629 евро доходов.

В прошлом году во владении Стакиса были две квартиры в Риге, а в качестве совместного имущества задекларирована земля в волости Тумес. Также у него по-прежнему имеется мотоцикл Piaggio Vespa GTS300 2013 года. В позапрошлом году у Стакиса была только одна квартира и земля в волости Тумес в совместном владении.

Наличными Мартиньш Стакис накопил 10 тысяч eiro, на счету Swedbank накоплены 31 629 евро, 3 тысячи евро находятся на счету Revolut и еще 1064 eiro на счету BluOr Bank.

В прошлом году Стакис входил в совет Фонда финансового выравнивания самоуправлений, в правление движения Par!, SCAE Latvia, а также в правление объединения самоуправлений Риги и Рижского района Metropole.

В заявлении государственного чиновника в 2020 году Стакис указал, что Министерство обороны выплатило ему 31 949 евро за работу парламентским секретарем — пост, который он оставил, когда баллотировался в Рижскую думу, а за работу в Рижской думе он получил 10 475 евро. Также в прошлом году Национальная гвардия выплатила Стакису 99 евро, а Агентство государственного социального страхования — 166 евро. В 2020 году Стакис также получил дивиденды от Infinity Coffee в размере 164 636 евро.